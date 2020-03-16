В Орле обсудили реализацию национальных и региональных проектов Обсуждалась и ответственность муниципалитетов в случае недоработки по тем или иным направлениям. Конкретно речь шла о роли проектных офисов и управленческих команд в этой работе.





Одним из самых масштабных в этом году станет национальный проект «Здравоохранение» - в его рамках планируется возвести 32 модульных фельдшерско-акушерских пункта в 18-ти районах области. Также приобретут компьютерные томографы для первичных сосудистых центров. Они расположены на базе больницы скорой помощи имени Семашко и Ливенской ЦРБ. А еще закупят оборудование ультразвуковой диагностики и аппараты искусственной вентиляции легких для Мценской районной больницы.



Более масштабной станет реализация нацпроекта «Образование». В девяти муниципальных образованиях будут отремонтированы спортивные залы в пятнадцати сельских школах на сумму 28,8 миллионов рублей. В 21-м муниципальном образовании будет создано 4300 новых мест. На эти цели предусмотрено порядка 30 миллионов рублей.



В 26-ти районах продолжится работа и по благоустройству дворов - в планах обновление 173-х, а также общественных пространств - их в списке 35. На эти цели предусмотрено почти 210 миллионов рублей.



1 миллиард 240 миллионов рублей запланировано на ремонт дорог. Предполагается отремонтировать одиннадцать объектов в Орле и шестнадцать в Орловском районе.



Для реализации проектов должны быть созданы проектные офисы и определены управленческие команды, на них ляжет и ответственность.



Одним из приоритетных региональных проектов сегодня является «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации». Его финансирование в этом году составит 17,5 миллионов рублей. Средства будут направлены на четырехпроцентное увеличение производства сельхозпродукции и создание новых кооперативов. Сегодня в регионе действуют 36 кооперативов крестьянско-фермерских хозяйств. Три из них были созданы в прошлом году.





Антон Киселёв

16 марта 2020 года



