В Орле стартовало Интернет-голосование по выбору общественных территорий для благоустройства в 2021 году

Интернет-голосование продлится до 9:00 30 марта. Оно доступно на сайте администрации города Орла. На выбор предложено 50 общественных территорий. Выбрать можно только одну.



Победителями будут признаны восемь объектов — по два из каждого района города, набравшие наибольшее количество голосов. Их вынесут на рейтинговое голосование, которое пройдёт 22 апреля.



Интернет-голосование проводится на платформе Google Forms, поэтому респондентам необходимо иметь Google-аккаунт.



Результаты Интернет-голосования в начале апреля подведёт общественная комиссия по реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды». Принимая во внимание ситуацию минувшего года, общественная комиссия оставляет за собой право внимательно отслеживать факты «накрутки» голосов, публикации объявлений об их покупке. Решение по каждому эпизоду подобной неэтичной и противоправной практики будут приниматься отдельно.





Орловское Информбюро

16 марта 2020 года



