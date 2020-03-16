Пожар на 1-й Посадской в Орле локализован Расселенный частный дом вспыхнул сегодня около двух часов дня.





Огонь быстро охватил чердак и помещения ветхой деревянной постройки и серьезно угрожал жилым домам по соседству. Спасателям удалось предотвратить распространение пожара. На тушении были задействованы 5 пожарных расчетов, о пострадавших не сообщается. Причину возгорания предстоит выяснить дознавателям МЧС.





Иван Суверин

16 марта 2020 года



