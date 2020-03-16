Административная нагрузка на орловский бизнес снизилась К такому выводу пришли на заседании общественного Совета при Орловском УФАС.





В 2019 году предприниматели заплатили штрафов на 3 миллиона меньше, чем годом ранее. Этого удалось добиться в результате взаимодействия с институтом уполномоченного по правам предпринимателей. Но в целом, как отметили на заседании Совета, количество обращений в антимонопольную службу увеличилось. Если в 2018 году в адрес УФАС поступило 625 заявлений, обращений и жалоб, то в 2019-м - 1139.



Основные нарушения касались вопросов заключения коммунальных договоров на обслуживание. Помимо этого были выявлены несоблюдения законодательства при проведении торгов, а также в сфере госзакупок.





Надежда Невматулина

16 марта 2020 года



