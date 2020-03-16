Орловская полиция нашла ушедшую из дома девочку-подростка

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Орловская полиция нашла ушедшую из дома девочку-подросткаВ минувшую пятницу в органы внутренних дел поступило заявление от местной жительницы о том, что ее 14-летняя дочь вышла из дома и не вернулась.
Сотрудниками полиции во взаимодействии с волонтерами были организованы поисковые мероприятия. Полицейские отрабатывали контакты ребенка, родственные связи, возможных знакомых. Кроме этого, при содействии общественности, проверялись места возможного появления девушки – торговые центры, маршрутный транспорт, заведения, где собирается молодежь.
В результате предпринятых мер, менее чем за сутки, полицейские установили местонахождение разыскиваемой – она находилась в городе Орле. Школьницу передали ее матери.
Сотрудники ПДН провели беседу с ребенком по профилактике самовольных уходов из дома. Также им предстоит решить вопрос о привлечении матери к административной ответственности, сообщает
пресс-служба УМВД России по Орловской области.
Орловское Информбюро
16 марта 2020 года