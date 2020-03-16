Орловская полиция нашла ушедшую из дома девочку-подростка

В минувшую пятницу в органы внутренних дел поступило заявление от местной жительницы о том, что ее 14-летняя дочь вышла из дома и не вернулась.

Сотрудниками полиции во взаимодействии с волонтерами были организованы поисковые мероприятия. Полицейские отрабатывали контакты ребенка, родственные связи, возможных знакомых. Кроме этого, при содействии общественности, проверялись места возможного появления девушки – торговые центры, маршрутный транспорт, заведения, где собирается молодежь.

В результате предпринятых мер, менее чем за сутки, полицейские установили местонахождение разыскиваемой – она находилась в городе Орле. Школьницу передали ее матери.