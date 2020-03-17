В Орле представят путеводитель по фондам Государственного архива области Путеводитель содержит уникальную информацию о различных страницах истории Орловщины и её жителей.





В издании опубликованы автобиографии и дневники, воспоминания и записные книжки, письма и фотографии. В путеводителе представлены фонды архитектора С.И Федорова, литературоведа В.А. Громова, художника и искусствоведа В.М. Неделина, фотохудожника Л.М. Тучнина, краеведов В. А. Власова, Н. М. Кирилловской, В.А. Ливцова и других. Некоторые из них являются членами клуба «Орловский библиофил», они примут участие в презентации. В издании опубликованы автобиографии и дневники, воспоминания и записные книжки, письма и фотографии. В путеводителе представлены фонды архитектора С.И Федорова, литературоведа В.А. Громова, художника и искусствоведа В.М. Неделина, фотохудожника Л.М. Тучнина, краеведов В. А. Власова, Н. М. Кирилловской, В.А. Ливцова и других. Некоторые из них являются членами клуба «Орловский библиофил», они примут участие в презентации. Издание «Фонды и коллекции личного происхождения Государственного архива Орловской области» будет представлено в рамках 307-го заседания клуба «Орловский библиофил» . Заседание состоится 20 марта в областной научной универсальной публичной библиотеке им. И.А. Бунина, сообщает информационный портал Орловской области





Орловское Информбюро

17 марта 2020 года



