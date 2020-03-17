В Орле проверят средства оповещения Техническая проверка средств оповещения будет проводиться 26 марта в 11 часов.





В это время в городских округах и муниципальных районах Орловской области будут звучать электросирены и выносные акустические установки, сообщает сайт городской администрации. При включении средств оповещения необходимо сохранять спокойствие.





Орловское Информбюро

17 марта 2020 года



