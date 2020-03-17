Зима в Орле на выходных напомнила о себе и ушла Но - недалеко.





Сегодняшней ночью, как говорят синоптики, будет ясно и морозно. Хотя уже завтра температурный режим вновь окажется выше климатической нормы. Как сообщили в орловском гидрометеоцентре, в ближайшие трое суток не ожидается существенных осадков - они закончились вместе с прохождением холодного циклона.





Татьяна Напольских

16 марта 2020 года



