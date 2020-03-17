Коронавирус. Орел усиливает меры безопасности Сегодня студенты Орловского Госуниверситета перешли на дистанционное обучение. На железнодорожном вокзале усилены меры профилактики. Свои ограничения ввели и в ГТРК «Орел». В разных местах сегодня работало несколько наших съемочных групп.





Профилактика и недопущение распространения новой инфекции коронавируса - сейчас тема номер один. В частности, и в нашей телерадиокомпании. Пришлось даже скорректировать планы работы. Максим Шилов, шеф-редактор «Радио России. Орел»: «У нас был запущен очень интересный проект «Читают дети о войне» - приходят школьники, планировали детсадовцев привлечь к этому проекту. Уже 47 роликов мы подготовили и на время решили приостановить эту деятельность». Не забывают сотрудники ГТРК «Орел» и о известных еще с детства постулатах - мыть руки, чем чаще, тем лучше. К мытью рук добавилась еще и обработка их антисептиком. В студенческой поликлинике ОГУ в усиленном режиме работают уже давно. Ведь здесь учатся студенты из разных стран. Проверяли всех вернувшихся с каникул. Повышенная температура и кашель - не главный признак заражения вирусом. Важно, контактировал ли заболевший с прибывшим из неблагополучных в плане коронавируса стран. С сегодняшнего дня все студенты переведены на дистанционное обучение. В ОГУ для этого есть все технические возможности. Галина Зомитева, проректор по организационно-методической деятельности ОГУ им. И.С. Тургенева: «Студент сможет общаться с преподавателем, задавать ему вопросы, получать задания, выполнять задания, прикреплять файлы в систему, преподаватель все это будет обрабатывать, проверять, делать замечания, если есть необходимость». Сами же студенты такие изменения в учебном процессе восприняли позитивно, но про профилактику тоже не забывают – часто моют руки и сократили пребывание в людных местах. На железнодорожном вокзале каждый час дезсредствами обрабатываются дверные ручки, краны и раковины, билетные кассы, банкоматы и кофе-автоматы, полы и стены. Что касается персонала, то сотрудникам измеряют температуру тепловизором. Если обнаруживается повышение температуры, сотрудник отправляется в медкомнату. Все эти меры должны приниматься и на другом виде транспорта - общественном. Только вот в его муниципальной части - трамваях и троллейбусах - этого не делается. Счета МУПа заблокированы, денег на средства санитарной обработки нет. Анна Орехова, зам. генерального директора МУП «ТПП» по эксплуатации: «На неделю необходимо, как минимум, 185 тысяч рублей для того, чтобы закупит все необходимое». В маршрутках дела обстоят лучше. Все перевозчики получили необходимые предписания, а на совещаниях со специалистами Роспотребнадзора - инструкции. Дмитрий Паничкин, начальник отдела организации транспортного обслуживания населения и связи администрации г. Орла: «Основная масса перевозчиков, которая обслуживает регулярные маршруты города Орла, приобрела необходимые растворы, и раз в два дня проводится обработка салонов автобусов». За этой работой следят специалисты Роспотребнадзора. А рядовым гражданам стало доступно наблюдение за распространением коронавируса - актуальные данные о подтверждённых случаях заражения теперь представлены на специальной карте , одного из крупнейших поисковиков рунета.





Вести-Орёл

16 марта 2020 года



