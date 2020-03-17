Своих - поддержат На территории региона действует программа по содействию в трудоустройстве соотечественников, решивших переехать из-за рубежа на Орловщину.





В минувшем году переселились 447 соотечественников, из них 200 участников госпрограммы и 247 членов их семей. Участниками государственной программы стали квалифицированные специалисты в области здравоохранения и образования, работники сельского хозяйства, инженеры, электромеханики, электромонтеры, экономисты и представители других профессий. В 2020 году планируется принять на Орловщине 240 соотечественников.





Мария Семак

17 марта 2020 года



