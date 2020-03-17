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Орел присоединился к Всероссийской акции «Марафон добра для сельских библиотек»Прием книг ведет молодежка регионального отделения общероссийского народного фронта.
Цель – собрать для сельских библиотек минимум 2 тысячи книг, чтобы пополнить фонды. В этом году акция посвящена памятной дате со дня Победы, поэтому особое внимание будет уделяться литературе военной и патриотической тематики. Свой вклад может внести любой житель нашего города, достаточно просто пожертвовать книгу из своей домашней библиотеки.
Книги можно приносить по адресу: г. Орел, ул. Максима Горького, д.37 , тел. - 8-953-617-71-36.
Мария Семак
17 марта 2020 года