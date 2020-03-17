Футболистки ОрелГУ успешно провели домашние матчи в рамках Первенства Первой лиги

Обе команды опорного университета обыграли на своей площадке команды из Калуги - «Нику» и «Калужаночку». Итоги встреч: ОрелГУ – Русичи и «Ника» - 9:2, команда «ОрелГУ-Русичи-2» и «Калужаночка» - 4:1.

Предполагается, что следующие матчи турнира наша команда проведет в следующие выходные в Калуге.