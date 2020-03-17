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Андрей Клычков принял участие в пресс-конференции, посвященной вопросам финансовой грамотности населения страны

Брифинг прошел в пресс-центре МИА «Россия сегодня».


Мероприятие было организовано Ассоциацией развития финансовой грамотности. В нем также приняла участие депутат Государственной Думы РФ Ольга Пилипенко.
 
В центре внимания участников встречи были вопросы, касающиеся проектов и инициатив по финансовой грамотности в регионах страны, создания благоприятной среды для ее развития, а также региональная работа с волонтерами финансового просвещения и распространение успешного опыта.
 
«Современные технологии – это основа экономического роста страны, благосостояния граждан, мирового национального лидерства, – отметил Андрей Клычков. – В Орловской области придается особое значение реализации Стратегии повышения финансовой грамотности. Эта работа –  шаг, направленный на повышение уровня и качества жизни».
 
Как отмечает информационный портал региона,  Орловская область вошла в восьмерку пилотных регионов страны для реализации проекта Ассоциации волонтерских центров по финансовому просвещению. Проект реализуется в рамках трехстороннего соглашения, заключенного между Банком России, Федеральным агентством по делам молодежи и Ассоциацией волонтерских центров (АВЦ).
 
В регионе создана комиссия по реализации мероприятий в сфере повышения финансовой грамотности населения Орловской области.



Орловское Информбюро
16 марта 2020 года
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