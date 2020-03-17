В Мценском районе травмирована женщина-водитель Ее автомобиль пострадал от встречи с КАМАЗом. ДТП произошло в селе Отрадинское.





16 марта в 8:32 62-летний водитель, управляя «КАМАЗом»-снегоуборщиком, не учел дорожные и метеорологические условия и допустил столкновение с автомобилем «Хендэ Солярис».



В результате ДТП 30-летняя женщина-водитель получила телесные повреждения. Каретой скорой помощи она была доставлена в Мценскую ЦРБ. Назначено амбулаторное лечение.



За прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 26 ДТП, среди которых 2 ДТП с пострадавшими, в результате 2 человека получили травмы.





Орловское Информбюро

17 марта 2020 года



