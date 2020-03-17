В Кромах пострадала женщина-пешеход ДТП произошло 16 марта в 9:10.





37-летний водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем ВАЗ-21150. В районе д.50 по ул.25 лет Октября допустил наезд на пешехода - женщину 1952 г.р., которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, не госпитализирована.



За прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 26 ДТП, среди которых 2 ДТП с пострадавшими, в результате 2 человека получили травмы.





Орловское Информбюро

17 марта 2020 года



