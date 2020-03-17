В Орловском районе запретили проведение массовых мероприятий в течение месяца Приказ подписан начальником управления культуры, молодежной политики и спорта Р. Жуковым.





С 16 марта по 16 апреля на территории Орловского района запрещено проведение спортивных, зрелищных, публичных и иных мероприятий с числом участников более 50 человек.



Рекомендовано воздержаться от проведения мероприятий с числом менее 50 человек.



В целях обеспечения эпидемиологического благополучия детей учреждениям культуры и спорта приказано отменить учебные занятия до 27 марта.





Орловское Информбюро

17 марта 2020 года



