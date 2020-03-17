При пожаре на 1-й Посадской в Орле пострадал мужчина Пожар произошел накануне днем.





16 марта днем загорелся блок домов под общей кровлей. В результате пожара один из домов выгорел по всей площади – 64 квадратных метра, кровля и перекрытия обрушились по всей площади. В другом доме в одной из квартир выгорела и обрушилась кровля на площади 32 квадратных метра. Во второй квартире выгорела кровля на площади 16 квадратных метров. Дом изнутри закопчен по всей площади. От термического воздействия повреждена стена соседнего дома.



В областную клиническую больницу был доставлен мужчина. От огня спасен рядом стоящий дом и хозяйственные постройки. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются.



За прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали десять раз, из них – два выезда на ликвидацию пожаров и восемь – на различные происшествия.





Орловское Информбюро

17 марта 2020 года



