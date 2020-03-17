Русская православная церковь вводит меры в связи с угрозой распространения COVID-19 Соответствующая инструкция опубликована на официальном сайте Московского Патриархата. Документ утвержден Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.





В документе говорится о мерах предосторожности при проведении таинств. В частности, прихожанам при причащении необходимо воздерживаться от целования Чаши. Крещение будет совершаться строго индивидуально, и после каждого принявшего обряд крещения купель будет дезинфицироваться специальным раствором.



По окончании Божественной литургии и иных служб рекомендуется возлагать крест на головы прихожан, вместо преподания креста для лобзания.



С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.





Орловское Информбюро

17 марта 2020 года



