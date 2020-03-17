В России работает единая горячая линия по коронавирусу

Всю обновленную информацию относительно COVID-19 можно отслеживать на сайтах Министерства здравоохранения, Роспотребнадзора, а также на специальной платформе стопкоронавирус.рф.



Телефон горячей линии: 8-800-2000-112.





Орловское Информбюро

17 марта 2020 года



