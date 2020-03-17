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По следам «Губернаторского контроля»

Чуть больше двух недель назад рабочая группа проверяла, как обслуживается транспортная сеть Орла в вечернее время. Маршрутки работали по расписанию, и этому были приятно удивлены и жители, и проверяющие. Наша съемочная группа решила вновь проехать тем же маршрутом и посмотреть, изменилась ли ситуация.


Рейд нашей съемочной группы начался с остановки «Новая Ботаника» в 19:30. Согласно расписанию, размещенному на остановочном павильоне, автобусы должны отправляться каждые пять-семь минут. Автобус 21-го маршрута появился только в 19:47. Люди, ожидающие транспорт, не только пожаловались на нарушение расписания, но и внесли предложение разместить расписание на окне автобуса.

Водитель прибывшего автобуса утверждал, что работает по графику - и, согласно ему, в нашем присутствии, отправился в 19:58. Однако пассажиры говорили, что время ожидание транспорта может растянуться до сорока минут, и что в вечернее время количество машина на маршруте сокращается.

С такими же проблемами сталкиваются и жители «Лужков». Там в половине девятого вечера на конечной была только одна маршрутка, да и та «сомневалась», стоит ли выходить в рейс. Видимо, под пристальным вниманием нашей камеры, водитель автобуса 22-го маршрута, принял решение выехать.

Дмитрий Паничкин, замначальника отдела организации транспортного обслуживания населения и связи администрации г. Орла: «Нарушение перевозчиками расписания влечет оформления официальной претензии. Повторное нарушение может привести к расторжению муниципального контракта и последующему внесению данных перевозчиков в реестр недобросовестных поставщиков, что не позволит им принимать участие в конкурсе перевозчиков».

Транспортный рейд нашей съемочной группы продолжился и после 21:00. Решили проехаться на муниципальном транспорте. Салон троллейбуса был полон пассажиров, но кондуктора не было. Водитель пояснил, что кондукторы обслуживают другой маршрут.

Дмитрий Паничкин, замначальника отдела организации транспортного обслуживания населения и связи администрации г. Орла: «Мы обратим внимание на распределение троллейбусов по маршрутам города, особенно в вечернее время».

Как мы выяснили, транспорт в вечернее время в Орле востребован. Вот только до перевозчиков достучаться можно или штрафами или присутствием «Губернаторского контроля» - во время их рейда маршрутки ходят согласно расписанию.


Всеволод Трифонов
17 марта 2020 года
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