В Орле проходят соревнования по ликвидации последствий ДТП среди пожарно-спасательных частей области

Первыми в состязания вступили городские пожарные гарнизоны. В качестве полевых судей на соревнованиях работают сотрудники областной поисково-спасательной службы, чьё мнение в вопросах работы на местах ДТП считается экспертным. Участникам необходимо было провести спасение двух статистов, применяя аварийный гидравлический инструмент и оказав первую помощь условным пострадавшим.



Алексей Никишин, заместитель начальника ГУ МЧС России по Орловской области: «Основные элементы, которые отрабатываются на таких соревнованиях, это ситуации, с которыми пожарно-спасательные подразделения сталкиваются при реагировании на ликвидацию последствий ДТП - возгорание поврежденных транспортных средств, блокирование пострадавших, оказание доврачебной помощи. При проведении соревнований учитывается правильность выполнения элементов».





Иван Суверин

17 марта 2020 года



