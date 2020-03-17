На сегодняшний день случаев коронавирусной инфекции в Орловской области не зарегистрировано Но это лишь повод усилить профилактические меры безопасности. Об этом сегодня говорили на еженедельной планерке в администрации Орла.





В школах рекомендовано усилить утренние фильтры, проводить чаще влажную уборку и использовать бактерицидные лампы. При этом до начала весенних каникул на карантин учебные заведения не закроются. На данный момент не обучаются ученики отдельных классов, где число заболевших простудными заболеваниями было увеличено.



Меры дополнительной дезинфекции, а еще ежедневного контроля температуры сотрудников рекомендовали всем организациям общественного питания и общественного транспорта, чтобы не допустить распространение коронавирусной инфекции.



Кроме того, Роспортребнадзор рекомендует ограничить любые корпоративные мероприятия в коллективе и участие работников в иных массовых мероприятиях на период неблагополучной эпиднеблагополучия; ограничить направление сотрудников в командировки, особенно в зарубежные страны, особенно туда, где зарегистрированы случаи заболевания новой коронавирусной инфекции. При планировании отпусков рекомендуется воздержаться от посещения стран, где регистрируются случаи заболевания новой коронавирусной инфекции.





Анна Вайсергисер

17 марта 2020 года



