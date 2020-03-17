Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».





- На маршруты - по требованию пассажиров. Почему после заката в Орле замирает транспортное сообщение? Какие санкции грозят тем, кто не соблюдает расписание? Как добраться из точки «А» в точку «Б» после 20 часов, мы проверили на себе.



- Инфекцию проще не допустить, чем с ней бороться. Новые рекомендации Роспотребнадзора.



- Спасти - на скорость. Сегодня сотрудники орловского МЧС состязаются в быстроте и профессионализме при вызовах на ДТП.



- Сегодня орловский СОБР отмечает день рождения.



- Орел присоединился к акции «Марафон добра для сельских библиотек». Цель - собрать минимум 2 тысячи книг.



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Вести-Орёл

17 марта 2020 года



