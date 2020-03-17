вторник 17.03.2020 17:13:42 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




Голос фронта
Дети войны
Полевая Почта
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
От первого лица
Контакт
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

В Орловской области появятся Сады памяти

Они будут посвящены землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.


С инициативой по созданию «Садов памяти» в регионах нашей страны выступили активисты Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» совместно с Фондом памяти полководцев Победы.

Как сообщает информационный портал Орловской области, такие сады планируется высадить в каждом населенном пункте российских регионов: 27 миллионов деревьев в память о каждом из 27 миллионов погибших в Великой Отечественной войне.

Общественную инициативу уже поддержали Федеральное агентство лесного хозяйства и Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Официальный старт акции состоится в Крыму и Севастополе 18 марта, далее к ней присоединятся остальные регионы. Почтут память своих героев и в странах СНГ.

Подробная информация размещена на сайте садпамяти2020.рф .


Орловское Информбюро
17 марта 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.