В Орловской области появятся Сады памяти Они будут посвящены землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.





С инициативой по созданию «Садов памяти» в регионах нашей страны выступили активисты Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» совместно с Фондом памяти полководцев Победы.



Как сообщает информационный портал Орловской области, такие сады планируется высадить в каждом населенном пункте российских регионов: 27 миллионов деревьев в память о каждом из 27 миллионов погибших в Великой Отечественной войне.



Общественную инициативу уже поддержали Федеральное агентство лесного хозяйства и Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Официальный старт акции состоится в Крыму и Севастополе 18 марта, далее к ней присоединятся остальные регионы. Почтут память своих героев и в странах СНГ.



Подробная информация размещена на сайте садпамяти2020.рф .





Орловское Информбюро

17 марта 2020 года



