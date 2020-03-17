Сегодня - день орловского СОБРа Отряду исполняется 27 лет.





Их не знают в лицо, и чем меньше мы о них слышим, тем более спокойная обстановка вокруг. Именно на их плечах лежит выполнение самых ответственных и рискованных задач. От их профессионализма зависит спокойствие и правопорядок не только в нашем регионе, но и во всей стране. В Орловской области 17 марта 1993 года был создан специальный отдел быстрого реагирования. С ноября 2001-го он стал отрядом быстрого реагирования. За период существования спецподразделения за проявленные мужество и героизм 117 бойцов орловского СОБРа были награждены государственными наградами. 3 сотрудника погибли при исполнении служебного долга.





Иван Суверин

17 марта 2020 года



