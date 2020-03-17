Орловское реготделение Союза писателей России начинает патриотическую акцию «Вечный огонь» Проект посвящен 75-летию Великой Победы.





Акция включает в себя беседы с орловскими поэтами и писателями и просмотры фильмов о войне. Первая встреча этого проекта прошла в институте культуры. Перед студентами выступил орловский писатель Валерий Анишкин. Он сам ребенком пережил оккупацию в Орле. Писатель рассказал молодежи о том, что происходило в городе во время и после войны. Ребятам показали документальный фильм о нашем земляке, артиллеристе Николае Сиротинине, который в июле 1941 года, оставшись один из всего расчета, уничтожил 8 фашистских танков.



С литературной и видеопрограммами писатели проедут по всей области, школам и средне-специальным учебным заведениям. Перед школьниками выступят писатели с отрывками из своих произведений о войне. Акция «Вечный огонь» продлится и после девятого мая.





Эва Стасюлевич

17 марта 2020 года



