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Орловское реготделение Союза писателей России начинает патриотическую акцию «Вечный огонь»

Проект посвящен 75-летию Великой Победы.


Акция включает в себя беседы с орловскими поэтами и писателями и просмотры фильмов о войне. Первая встреча этого проекта прошла в институте культуры. Перед студентами выступил орловский писатель Валерий Анишкин. Он сам ребенком пережил оккупацию в Орле. Писатель рассказал молодежи о том, что происходило в городе во время и после войны. Ребятам показали документальный фильм о нашем земляке, артиллеристе Николае Сиротинине, который в июле 1941 года, оставшись один из всего расчета, уничтожил 8 фашистских танков.

С литературной и видеопрограммами писатели проедут по всей области, школам и средне-специальным учебным заведениям. Перед школьниками выступят писатели с отрывками из своих произведений о войне. Акция «Вечный огонь» продлится и после девятого мая.


Эва Стасюлевич
17 марта 2020 года
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