В Орле стартовал областной фотоконкурс «Отражение» Принять участие могут как профессионалы, так и любители.





Каждый может подать до 15 цветных или черно-белых фотографий. Лучших будут выбирать в семи номинациях. Подробности есть в соцсетях в официальной группе областного центра народного творчества.





Татьяна Напольских

17 марта 2020 года



