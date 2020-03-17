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Осыпающийся фасад дома №50 по ул. Октябрьской будет восстановлен во время капремонта

А пока там повесят сигнальную ленту.


Отслаивающаяся от фасада дома штукатурка угрожает безопасности пешеходов. На проблему обратили внимание жители города и активисты Общероссийского народного фронта.

Как сообщили в Региональном фонде капитального ремонта, дом №50 по ул. Октябрьской планируется отремонтировать в 2020 году. В планах ремонта, в том числе, ремонт фасадов: отбивка старой штукатурки и нанесение новой, покраска и отделка цоколя.

Сейчас проектно-сметная документация находится на экспертизе. Сразу после получения положительного заключения проверки достоверности сметной стоимости будет объявлен конкурс по выбору подрядчика.

Пока работы не начнутся, Александр Муромский поручил своему заместителю по Советскому району Артёму Левковскому вместе с управляющей компанией, обслуживающей этот дом, принимать все необходимые меры по обеспечению безопасности движения пешеходов в непосредственной близости от здания, в частности, регулярно восстанавливать сигнальную ленту.

Глава администрации Орла также отметил, что муниципалитет готов оказать любую помощь РФКР, главное, чтобы капитальный ремонт начался как можно быстрее, сообщает сайт городской администрации.


Орловское Информбюро
17 марта 2020 года
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