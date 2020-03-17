Глава администрации Орла указал коммунальщикам на грязь и пыль Александр Муромский поручил директору «Спецавтобазы» Сергею Яковенко усилить работу по уборке улично-дорожной сети.





Глава администрации города отметил, что качественной уборки требуют не только улицы в центральной части города. Внимание нужно уделить улицам и в других районах областного центра, в частности, убрать мусор, скопившийся в прилотковой части дорог, сообщает сайт городской администрации.



По информации Сергея Яковенко, ночью город убирают 23-25 единиц техники, днём — 27-30 единиц. В ручном труде задействованы 84 человека. Уборка смёта с прилотковой части и его вывоз проводятся преимущественно в ночное время, чтобы не затруднять движение транспорта.





Орловское Информбюро

17 марта 2020 года



