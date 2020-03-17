Назван победитель соревнований по ликвидации последствий ДТП Сегодня в Орле стартовали соревнования по ликвидации последствий ДТП среди пожарно-спасательных частей области.





С тех пор, как все пожарные Орловщины были аттестованы как спасатели-универсалы, работа на местах аварий стала для них привычным делом. Первыми в состязания вступили городские пожарные гарнизоны Орла, Ливен и Мценска. Задачей соревнований было оказать помощь пострадавшим в условном ДТП, не усугубляя последствий для них и с минимальным риском для себя. Оценивалась скорость, осторожность, профессионализм. За ошибки снимались баллы.



В качестве полевых судей на соревнованиях работали сотрудники техногенной группы.



По итогам упорной борьбы первенство досталось пожарно-спасательной части № 2 по охране Северного района Орла.





Иван Суверин

17 марта 2020 года



