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В соседней Калужской области зафиксирован случай коронавируса
Об этом сообщает
сайт правительства Калужской области со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Калужской области.
В Калуге подтвержден один случай заболевания новой коронавирусной инфекцией у мужчины, недавно вернувшегося из Италии. Он находится в Областной инфекционной больнице, где ему оказывается помощь. В регионе принимаются все необходимые меры для недопущения распространения коронавируса.
Орловское Информбюро
17 марта 2020 года