В соседней Калужской области зафиксирован случай коронавируса

Об этом сообщает сайт правительства Калужской области со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Калужской области. В Калуге подтвержден один случай заболевания новой коронавирусной инфекцией у мужчины, недавно вернувшегося из Италии. Он находится в Областной инфекционной больнице, где ему оказывается помощь. В регионе принимаются все необходимые меры для недопущения распространения коронавируса.





Орловское Информбюро

17 марта 2020 года



