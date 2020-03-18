Роспотребнадзор разъясняет, как вернуть деньги за несостоявшуюся поездку за границу

В сложившейся ситуации в целях недопущения распространения нового коронавируса (2019-nCoV) запрещено посещение, а также аннулированы туристические визы в страны с эпидемиологически неблагополучной ситуацией. На сайте орловского управления Роспотребнадзора опубликованы разъяснения для туристов. Кроме того специалисты ведомства окажут помощь в подготовке претензий.





Орловское Информбюро

18 марта 2020 года



