Сообщи, где торгуют смертью

Орловскую общественность привлекают к профилактической акции по борьбе с распространением наркотиков.

Полиция призывает граждан, располагающих сведениями о лицах, которые причастны к незаконному обороту наркотических средств, незамедлительно обратиться по телефону доверия - (4862) 41-38-56. Звонок анонимный.



А для тех, кто понимает, что попал в опасную зависимость, работает горячая линия в Орловском наркологическом диспансере - (4862) 77-07-03.

Медики готовы ответить на все вопросы о лечении и реабилитации.