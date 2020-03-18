С 1 апреля налоговая инспекция перейдет на особый режим работы

Это связано с декларационной кампанией.

Чтобы все могли вовремя отчитаться о доходах за 2019 год и получить ответы на интересующие вопросы, специалисты будут вести прием до 20:00.



По субботам – с 10:00 до 15:00.



В таком графике инспекция будет работать в течение апреля.