Орловская служба статистики набирает переписчиков Занятость составит один месяц — октябрь 2020 года.





Трудовые отношения оформят на условиях гражданско-правового договора. Требования к соискателям: образование не ниже среднего профессионального, знание ПК и планшетного компьютера.

Подробную информацию можно получить по телефонам(4862) 55-24-86, (4862) 42-74-57.





Мария Семак

18 марта 2020 года



