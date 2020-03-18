На Орловщине выберут семью года Заявки на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса принимаются до 9 апреля в местных отделах социальной защиты населения.





Побороться за почетное звание приглашают семьи многодетные, молодые и проживающие в селе. В этих трех номинациях и будут выбирать победителей. Оценивать конкурсантов будут по достижениям детей, успешности общего семейного дела, активному и здоровому образу жизни, спорту, а также участию в общественной жизни.





Мария Семак

18 марта 2020 года



