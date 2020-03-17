Нацпроект «оживил» один из орловских долгостроев

В течение 20 лет он простоял за высоким забором на центральном стадионе Орла. Совсем скоро там появится крытый теннисный корт со всей инфраструктурой для спортсменов и зрителей, хореографический и тренажерный залы.

Буквально через полтора года в Орле появится новый полноценный многофункциональный спортивный комплекс - обещают власти. Горожанам же он пока больше известен как недострой на стадионе Ленина. Крытый теннисный корт здесь стали возводить еще в 1994-м, но из-за нехватки финансирования стройка то прекращались, то возобновлялась. В январе этого года на объекте вновь появилась техника.

Алексей Берестов, начальник управления физической культуры и спорта Орловской области: «214 миллионов выделено только на строительные работы в рамках национального проекта «Демография» и регионального проекта «Спорт - норма жизни».

Первоначальный план проекта на строительство пересмотрели и значительного усовершенствовали. Внутри самого здания ведутся активно работы по перепланировке. Где-то делают новые перегородки, где расширяют проемы. Здесь будет все для международных соревнований. А на втором этаже появится кабинет для взятия проб на допинг. Там же расположится кабина для комментатора и узел связи. Предусмотрены судейские комнаты, медицинский кабинет, санузлы, раздевалки, буфет, хореографический и тренажерный залы.

Уже подготовлен котлован для входной группы. Она предназначена для спортсменов. Зрители будут попадать на соревнования через другую - ту, что будет ближе к трибунам. Их, кстати, сделают телескопическими, рассчитанными на триста мест. После соревнований зал легко можно будет трансформировать для тренировочного процесса. Пропускная способность 500 человек.

Рядом с крытым кортом видны и очертания второй пристройки - трехэтажного административного здания. Подрядчик обещает завершить все работы в ноябре 2021 года. К этому же сроку благоустроят и всю прилегающую территорию.

Также в рамках национального проекта «Демография» стартовала работа по проектированию крытого футбольного манежа.