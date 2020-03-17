вторник 17.03.2020 20:59:45 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




Голос фронта
Дети войны
Полевая Почта
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
От первого лица
Контакт
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

Нацпроект «оживил» один из орловских долгостроев

В течение 20 лет он простоял за высоким забором на центральном стадионе Орла. Совсем скоро там появится крытый теннисный корт со всей инфраструктурой для спортсменов и зрителей, хореографический и тренажерный залы.


Буквально через полтора года в Орле появится новый полноценный многофункциональный спортивный комплекс - обещают власти. Горожанам же он пока больше известен как недострой на стадионе Ленина. Крытый теннисный корт здесь стали возводить еще в 1994-м, но из-за нехватки финансирования стройка то прекращались, то возобновлялась. В январе этого года на объекте вновь появилась техника. 
 
Алексей Берестов, начальник управления физической культуры и спорта Орловской области: «214 миллионов выделено только на строительные работы в рамках национального проекта «Демография» и регионального проекта «Спорт - норма жизни».
 
Первоначальный план проекта на строительство пересмотрели и значительного усовершенствовали. Внутри самого здания ведутся активно работы по перепланировке. Где-то делают новые перегородки, где расширяют проемы. Здесь будет все для международных соревнований. А на втором этаже появится кабинет для взятия проб на допинг. Там же расположится кабина для комментатора и узел связи. Предусмотрены судейские комнаты, медицинский кабинет, санузлы, раздевалки, буфет, хореографический и тренажерный залы. 
 
Уже подготовлен котлован для входной группы. Она предназначена для спортсменов. Зрители будут попадать на соревнования через другую - ту, что будет ближе к трибунам. Их, кстати, сделают телескопическими, рассчитанными на триста мест. После соревнований зал легко можно будет трансформировать для тренировочного процесса. Пропускная способность 500 человек. 
 
Рядом с крытым кортом видны и очертания второй пристройки - трехэтажного административного здания. Подрядчик обещает завершить все работы в ноябре 2021 года. К этому же сроку благоустроят и всю прилегающую территорию. 
 
Также в рамках национального проекта «Демография» стартовала работа по проектированию крытого футбольного манежа.



Анна Вайсергисер
17 марта 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.