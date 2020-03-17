В Орле автобусы будут обрабатывать дезинфицирующими средствами Замглавы администрации Орла по городскому хозяйству и транспорту Евгений Гришин встретился с перевозчиками, обслуживающими муниципальные маршруты.





Главной темой обсуждения стала профилактика распространения коронавируса и иных острых респираторно-вирусных инфекций (ОРВИ), в частности, в городском транспорте. Евгений Гришин поручил перевозчикам до завтрашнего дня приобрести дезинфицирующие средства, рекомендованные Роспотребнадзором для санитарной обработки мест массового скопления людей. Полную дезинфекцию салонов автобусов Евгений Гришин распорядился осуществлять дважды в день — перед утренними и вечерними часами пик. Также в течение дня, по прибытии на конечные остановки, водители будут тщательно протирать поручни, двери и другие поверхности, к которым часто прикасаются люди, сообщает сайт городской администрации.





Орловское Информбюро

17 марта 2020 года



