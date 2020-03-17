В Орле временно отменены городские спортивные мероприятия Приказ о переносе спортивных состязаний сегодня подписала замглавы администрации Орла — начальник управления социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла Екатерина Данилевская.





С 17 марта и до особого распоряжения, спортивные мероприятия, включенные в официальный календарный план в областном центре, перенесены в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и Министерства спорта РФ.





Орловское Информбюро

17 марта 2020 года



