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COVID-19: в Орловской области под наблюдением находятся 82 человека

В соседней с нами Калужской области выявлен первый заболевший.


В Орловской области коронавируса нет. Однако Роспотребнадзор рекомендовал орловским чиновникам отменить заграничные командировки и отпуск за рубежом. А приехавшим орловцам - ограничить общение на две недели. 
 
В Орловском районе школьников отпустили по домам, запретили собираться вместе компанией больше 50 человек. Закрыты секции и кружки. В Орле все школы работают в штатном режиме. 
 
Как сообщил начальник управления образования администрации г. Орла Александр Шатохин, школы города не будут до конца учебной четверти переходить на дистанционное обучение. 23 марта начинаются школьные каникулы. Но рекомендовано тщательней вести работу по санитарному состоянию - усилить утренние фильтры, включать бактерицидные лампы, проверить вентиляцию. 
 
Сотрудникам общепита, общественного транспорта и чиновникам рекомендован ежедневный контроль температуры, а также дезинфекция помещений и транспорта. В Орле работают предприятия, но налоговая служба отменила Дни открытых дверей. Вузы перешли на дистанционное обучение.
 
В Роспотребнадзоре советуют создать запас дезинфицирующих средств не менее чем на 5 дней. Ведомство продолжает вести мониторинг прибывших из эпиднеблагополучных стран. Они - известны. Но проблема - в путешественниках-автолюбителях, их отследить нереально. Поэтому тех, кто приехал, просят побывать на карантине не меньше двух недель.



Анна Вайсергисер
17 марта 2020 года
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