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Коротко о главном«Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».
- Дома - безопаснее. Роспотребнадзор просит жителей области ограничить поездки. На сегодняшний день случаев коронавируса на Орловщине нет.
- 20 лет спустя. Заброшенная стройка на территории центрального стадиона Орла начинает превращаться в многофункциональный спортивный комплекс.
- Незаживающая рана. Сегодня своими воспоминаниями поделился писатель Валерий Анишкин, который помнит оккупацию Орла.
- В региональном МЧС сегодня состязались в профессионализме оказания помощи при ДТП.
- 27 лет на страже закона и порядка. У орловского СОБРа сегодня день рождения.
Вести-Орёл
17 марта 2020 года