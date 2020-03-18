Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».





- Дома - безопаснее. Роспотребнадзор просит жителей области ограничить поездки. На сегодняшний день случаев коронавируса на Орловщине нет.

- 20 лет спустя. Заброшенная стройка на территории центрального стадиона Орла начинает превращаться в многофункциональный спортивный комплекс.

- Незаживающая рана. Сегодня своими воспоминаниями поделился писатель Валерий Анишкин, который помнит оккупацию Орла.

- В региональном МЧС сегодня состязались в профессионализме оказания помощи при ДТП.

- 27 лет на страже закона и порядка. У орловского СОБРа сегодня день рождения.

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Вести-Орёл

17 марта 2020 года



