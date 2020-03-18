ПФР: на Орловщине вновь активизировались мошенники Лжесотрудники ведомства попытались обмануть жительницу Орла.





Пожилой женщине позвонили, представились специалистом Пенсионного фонда, сообщили о деноминации рубля и о том, что в ПФР помогают пенсионерам поменять деньги. Кроме того, пообещали сухой паек и возможность получить прибавку к пенсии. Чтобы все оформить, нужно дождаться сотрудницу фонда, которая придет на дом. И предупредили - звонить никому не стоит.



Однако пенсионерка проявила бдительность и позвонила в Пенсионный фонд, чтобы уточнить, ходят ли их сотрудники по домам и действительно ли пенсионерам положены обещанные выплаты и пайки. И получила отрицательный ответ. В ведомстве сообщают, что никаких обходов не проводят, не приносят прибавку к пенсии или продуктовые пайки, не собирают по квартирам никаких заявлений и не меняют деньги. Вся работа с гражданами осуществляется только в клиентских службах Управлений ПФР.





Мария Семак

18 марта 2020 года



