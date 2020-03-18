В Ливнах сгорел автомобиль ЧП произошло накануне в 14.54.





В результате пожара в автомобиле ВАЗ-2115 выгорел салон. В тушении пожара принимали участие два добровольца. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются; пострадавших нет.



За прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 40 раз, из них – 19 выездов на ликвидацию пожаров, 14 - на горение сухой травы и мусора, и 7 – на различные происшествия.





Орловское Информбюро

18 марта 2020 года



