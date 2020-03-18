В российских школах будут объявлены каникулы с 23 марта до 12 апреля Об этом рассказал министр просвещения Сергей Кравцов, выступая на заседании рабочей группы в Рособрнадзоре.





Как сообщает «Российская газета», Сергей Кравцов сообщил, что досрочный этап ЕГЭ перенесут на июнь. На досрочный этап ЕГЭ зарегистрировалось 32 тысячи человек - в основном, это выпускники прошлых лет. Все они смогут сдать экзамен в июне - в основной период, в его резервные дни. Соответствующий приказ готовится. Он будет утвержден и отправлен в регионы.





Орловское Информбюро

18 марта 2020 года



