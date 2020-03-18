В Орле подвели итоги сельскохозяйственного года Сегодня состоялось расширенное заседание комитета по аграрной политике, природопользованию и экологии. О результатах доложил руководитель профильного департамента Сергей Борзенков.





Ведущая отрасль экономики в регионе - сельское хозяйство. И за прошлый год у нас значительно увеличились объемы производства. После запуска тепличных комплексов стало больше на 16% овощей, в 2020 году цифра еще вырастет, поскольку выйдут на полную мощность. Говорили о поддержке производителей одного из самых сложных направлений - животноводства, а также о льготных кредитах для крестьянско-фермерских хозяйств. В данное время идет прием документов для получения грантовой поддержки начинающим фермерам, подано 30 обращений. Как отметил руководитель департамента сельского хозяйства Орловской области Сергей Борзенков, среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства по итогам года составила 30 тысяч 600 рублей. Это на шесть процентов больше уровня прошлого года.





Анна Вайсергисер

18 марта 2020 года



