Андрей Клычков провел заседание антитеррористической комиссии

Речь шла, в частности, об усилении работы всех служб и их координации в преддверии больших праздничных мероприятий, посвященных 75-й годовщине Великой Победы, а также во время общенародного голосования по внесению поправок в Конституцию.





Татьяна Напольских

18 марта 2020 года



