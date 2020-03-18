В Орле отсутствует тротуар напротив Плещеевской ЦРБ На это внимание активистов ОНФ обратили местные жители.





Недавно этот участок региональной трассы, подведомственной Федеральному Управлению автодороги Москва - Харьков, ремонтировался. В работы было включено обновление не только дорожного полотна, но и тротуаров. Проблемы возникли, когда была перенесена остановка общественного транспорта - пешеходная часть от перехода до остановки оказалась разорвана. Срок сдачи объекта - октябрь этого года, однако активисты ОНФ будут просить федеральное учреждение привести данный участок к нормативному состоянию в ближайшее время.





Антон Киселёв

18 марта 2020 года



