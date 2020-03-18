В музее Тургенева открылась выставка орловского фотохудожника Леонида Тучнина Она называется «Портрет с автографом».





Хронология снимков начинается с 90-х годов прошлого столетия, а самые свежие фото датированы уже нынешним годом. На портретах - известные писатели, издатели, художники, врачи, журналисты. Всего 60 портретов людей разных поколений. На многих фотографиях оставлены автографы на память и в знак уважения к автору.



Особое место в экспозиции заняли снимки, связанные с памятью о Великой Отечественной войне. Это портреты ветеранов и празднование Дня Победы в Орле в разные годы.





Эва Стасюлевич

18 марта 2020 года



