В Орле продолжают чистить ливнёвки До мая 2020 года подрядчик «Спецстроймонтаж» прочистит центральные трубопроводы и дождеприёмные колодцы на ул. Комсомольской и ул. Металлургов.





Работы запланированы на участках от Карачевского шоссе до ул. 1-й Посадской и от ул. Космонавтов и до выпуска за ТЦ «Европа».



Как сообщает сайт горадминистрации, работы на участке ул. Комсомольской между пер. Дарвина и Карачевским шоссе приостановлены до тех пор, пока бригада «Спецстроймонтажа» вручную не удалит из трубопровода скопившиеся за зиму камни и булыжники.



Ранее в этом месяце от песка и ила очистили дождеприёмные колодцы на пересечении Московского шоссе и ул. Бурова, ул. Московской и ул. Герцена.





Орловское Информбюро

18 марта 2020 года



