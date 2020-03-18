Спасское-Лутовиново закрыто на карантин С 17 марта по приказу Минкультуры РФ №363 для всех учреждений и организаций, подведомственных министерству, вводятся ограничения по допуску посетителей.





Музей-заповедник И.С. Тургенева «Спасское-Лутовиново» будет временно закрыт для посещений до особых распоряжений министерства.



Как сообщается на сайте музея, приостановлен допуск посетителей и отменены прием и обслуживание экскурсионных групп и туристов.





Администрация просит с пониманием отнестись к необходимости введения ограничений в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции.



Кроме того, сообщается, что будут организованы мероприятия, доступные в онлайн режиме.





Орловское Информбюро

18 марта 2020 года



